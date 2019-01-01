"قضايا المراهقة وثورة يوليو" فعاليات ثقافية بشمال سيناء

تواصل الهيئة العامة أنشطتها الثقافية المختلفة بفرع ثقافة شمال سيناء، حيث نفذ بيت ثقافة المساعيد مسابقة في المعلومات العامة التاريخية الخاصة بالثورات المصرية، وكذلك تم عمل استطلاع رأي عن مدى حب الأطفال لوطنهم ومدى انتمائهم له، كما تم بث بعض الأفكار الوطنية داخل الرواد وذلك للارتقاء بهم في جميع المجالات الحياتية وبعض المشاكل التي يمكن أن تواجههم وكيفية التغلب عليها، وفي الختام وزعت بعض الجوائز الرمزية تحفيزًا لهم.



كما عقد قصر ثقافة الطفل بضاحية السلام محاضرة بعنوان" قضايا المراهقة "حاضرتها د. نهى محمود أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية جامعة العريش، تناولت خلالها بعض القضايا التي تخص المراهقين وأمنياتهم وأحلامهم وكذلك بعض المشاكل الأسرية والاجتماعية وكيفية تذليلها، كما عقدت محاضرة تاريخية عن ثورة 23 يوليو ببيت ثقافة رابعة حاضرها محمد عيد سالم تناول خلالها قصة كفاح الضباط الأحرار وكيف التف الشعب حولهم للإطاحة بالحكم الملكي المستبد والتحول إلى العصر الجمهوري الاشتراكي، فالكل شركاء الوطن وتناول فيه تأميم قناة السويس والتي تعد من إنجازات ثورة يوليو وكذلك السد العالي والمشروعات القومية التي افتتحت في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



نفذت مكتبة الشباب بقرية النجاح معرض رسوم أطفال، حيث شارك الأطفال بالرسم والتلوين لإخراج لوحات فنية تعبر عما بداخلهم.