ماس: لم نتوصل حتى الآن إلى حل أوروبي بشأن إنقاذ المهاجرين

لم تتوصل الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي حتى الآن إلى حل في الخلاف حول وضع قاعدة انتقالية أوروبية بشأن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.



وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، على هامش مشاورات غير رسمية لعدد من وزراء الداخلية والخارجية في الاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن: "أعتقد أننا لم نصل إلى الهدف بعد، لكننا سنواصل السعي، ونحن متقدمون حاليا في هذه المسألة على نحو غير مسبوق".



تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفرنسا حاولتا، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي في هلسنكي، التمهيد لقاعدة انتقالية أوروبية لتوزيع المهاجرين الذين يُجرى إنقاذهم في البحر المتوسط.



ومن المقرر عقد اجتماع خاص جديد حول هذا الشأن في مالطا، في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.



وتهدف القاعدة الانتقالية المقترحة إلى الحيلولة دون رفض إيطاليا ومالطا استقبال سفن على متنها مهاجرون في موانئها.



وكانت الدولتان قد فعلتا ذلك أكثر من مرة في الماضي، بسبب خشيتهما تحمل مسئولية المهاجرين بمفردهما في الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى مكوث مهاجرين على متن سفن إنقاذ خاصة لأيام عديدة حتى التوصل إلى حل بشأنهم.