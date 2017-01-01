مقتل 9 مدنيين على الأقل في هجوم جوي بشرق أفغانستان

قال مسئولون، اليوم الاثنين، إن هجوما جويا بإقليم لوجار بشرق أفغانستان أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين.



وقالت هوما أحمدي، العضوة بمجلس الإقليم، إن المدنيين الذين لقوا حتفهم في منطقة باراكي باراك، في وقت مبكر من اليوم، كان من بينهم ستة أطفال.



وأضافت أن ستة مدنيين أصيبوا في الهجوم، وأكد حسيب الله ستاناكزاي، رئيس مجلس الإقليم، وقوع الهجوم.



وأوضحت أحمدي أن المنطقة التي وقع بها الهجوم تخضع لسيطرة طالبان، وقال المسئولان إنه لم يتضح من نفذ الهجوم.



وكانت القوات الأمريكية والأفغانية قد كثفت من هجماتها الجوية منذ العام الماضي، وأظهرت إحصاءات جمعها الجيش الأمريكي أنه تم نشر أكثر من 2000 "سلاح"، مما يعني قنابل وصواريخ في أفغانستان في الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2019، وجرى إسقاط 7362 "سلاحا" في أنحاء البلاد خلال عام 2018، مقارنة بـ4361 خلال عام 2017، ويعتقد الخبراء أن القوات الأمريكية والأفغانية بدأت مؤخرا في استهداف القادة الميدانيين لحركة طالبان، الذين ترى أنهم يعارضون التسوية السلمية المحتملة للصراع.



ومع ذلك، غالبا ما تخطئ الهجمات في إصابة أهدافها، ويتم تسجيل خسائر بشرية مرتفعة.