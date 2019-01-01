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اقتصاد

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 0.84%

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت الأسهم السعودية متراجعة وللجلسة الثانية على التوالي متأثرة بتراجع غالبية الأسهم، وأغلقت السوق الرئيسية عند مستويات 8957 نقطة، لتسجل السوق خسائر بلغت 76 نقطة أو ما يعادل 0.84 في المائة، ليفقد بذلك المؤشر العام مستويات 9 آلاف نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.7 مليار ريال تمت عبر تداول 109.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ نحو 100.5 ألف صفقة.

وتراجعت الأسهم بضغط من أسهم شركة سابك ومعادن بالإضافة إلى بعض أسهم قطاع المصارف، حيث تراجع قطاع المصارف بنحو 23 نقطة مغلقا عند مستويات 8877 نقطة.

وتصدرت أسهم شركة المصافي الارتفاعات بنحو 6.4 في المائة تلتها أسهم شركة الأنابيب السعودية بارتفاع 1.68 في المائة، بالإضافة إلى أسهم شركة سيسكو بارتفاع 1.5 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم بتروكيم بانخفاض 4.3 في المائة، تلته أسهم أسمنت أم القرى بنحو 3.7 في المائة، وكذلك أسهم شركة متلايف للتأمين التي تراجعت بنحو 3.5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 19 شركة مدرجة، فيما تراجعت أسهم 165 شركة.

وحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 266.6 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 238 مليون ريال، تلتها أسهم سابك بنحو 174 مليون ريال.
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