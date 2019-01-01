تحصين"الطيور الداجنة" بكفر الشيخ من الأمراض الوبائية

صرحت محافظة كفرالشيخ، بأن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تمكنت من علاج ما يزيد على 13 ألفًا من الطيور المختلفة، مشيرة إلى أن إجمالي الطيور "المحصنة " ضد الأمراض "الوبائية" بلغ نحو 40 ألفًا، و40 طائرًا.



وأضاف في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم تحصين الطيور "الداجنة " ضد مرض "إنفلونزا الطيور" سواء بأجر، أو "بؤر" أو "حضانات " بإجمالي 10 آلاف طائر "تحصين حقلي" حول "بؤرة الغربية " و6 آلاف طائر تم تحصينهم بمقابل مادي، حيث تمت زيارة 72 منزلا، وتطهير سبعة أسواق و13 "رياشة"، بالإضافة إلى عقد ست ندوات إرشادية.



وأشارت إلى أن الحملة كانت ضمن جهود إدارة الدواجن بمديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل، وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري، والدكتورة كاميليا عوض الله، مدير إدارة الدواجن، والدكتور خالد البرعى، مدير عام الوقاية.