اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية داخل طرابلس

أعلنت فضائية أكسترا نيوز، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات الإرهابية، وذلك عقب بدء الهجوم الأخير على طرابلس، وانطلاق ساعة الصفر.



يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الليبي" بثت تسجيلا مسموعا أعلنت فيه عن بدء هجوم واسع قيل إن هدفه اقتحام العاصمة.



وألقى اللواء صالح اعبودة، رئيس غرفة العمليات المتقدمة، بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة كساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.



ويخوض "الجيش الليبي" منذ 4 أبريل الماضي عمليات عسكرية على تخوم طرابلس بهدف السيطرة على العاصمة، فيما تصده قوات حكومة الوفاق الوطني وتحاول استعادة المواقع التي سيطر عليها وخاصة مطار طرابلس الدولي.