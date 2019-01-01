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اقتصاد

الأسهم السعودية تتراجع بضغط "المواد الأساسية" والمستثمرون يتأهبون

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8957 نقطة فاقدة 76 نقطة بنسبة 0.84 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع بنسبة 0.82 في المائة بنحو عشر نقاط ليغلق عند 1311 نقطة. جاء التراجع بضغط من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك".

وتوافق الأداء مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن التراجع يستمر إلى مستويات الدعم عند 8880 نقطة، وكانت أدنى نقطة في جلسة أمس عند 8907 نقاط في مستوى قريب من الدعم.

وفي جلسة اليوم من المهم نشاط السيولة الشرائية لاقتناص فرص التراجع والحفاظ على مستويات الدعم، لإبقاء فرص عودة السوق فوق مستويات تسعة آلاف نقطة واستهداف أعلى مستوياتها لهذا العام. لا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد نتائجها المالية، وظهور النتائج سيكون عاملا مؤثرا في تحركات السوق، إلا أن قرب تفعيل المرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الذي سيصاحبه زيادة في النشاط الشرائي للأجانب سيعزز التحرك الإيجابي للسوق.

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 9033 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8907 نقاط فاقدا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8957 نقطة فاقدا 76 نقطة بنسبة 0.8 في المائة. وتراجعت قيم التداول 24 في المائة بنحو 848 مليون ريال لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 17 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 109 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 100 ألف صفقة.

أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.95 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 711 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 623 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 222 مليون ريال.

أداء الأسهم
تصدر سهم "بتروكيم" الأسهم تراجعا بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 22.76 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 15.30 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 18.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 266 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 238 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 174 مليون ريال.
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