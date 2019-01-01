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عالم

صحيفة أمريكية: العداء بين واشنطن وأنقرة وصل لمرحلة جديدة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن العلاقات الأمريكية التركية وصلت لأدنى مستوى لها منذ عقود، بعد خلاف حول نظام الصواريخ الروسية الذي أدى بتحالف الدولتين إلى مستوى جديد من العداوة.

وتابع، أن تركيا خرجت عن نطاق معاهدة الناتو، وتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجميع بما فيها الولايات المتحدة وأعضاء الناتو بشراء أنظمة الصواريخ الروسية.

وأضاف أن ما فعله أردوغان سيجعل هناك تداعيات دائمة على العلاقة بين تركيا والناتو، فلم يعد الحلف يعتمد على تركيا لمساعدتها في الدفاع عن سمائها، ولن تكون المقاتلات الأمريكية "إف 35"، أو أي مقاتلة شبح قادرة على التحليق في المجال الجوي التركي خلال العمليات العسكرية في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو المحاولات التركية لغزو الشمال السوري، وتحاول القوات الأمريكية الموجودة حاليًا إبقاء القوات التركية بعيدًا عن المناطق السكنية مع وعود من الحكومة التركية بعدم المضي قدمًا أو شن حملات قمع.

وأوضح أن كل هذه الخلافات، بالإضافة إلى القضايا الخلافية بين تركيا والولايات المتحدة في سوريا وبعض الازمات الدولية، وعلى رأسها إيران، يعزي الخلاف بين الطرفين ويؤكد أنهما وصلا إلى نقطة لا عودة بعدها.
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