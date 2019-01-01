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مصر

التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، عن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019 - 2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، في تصريح اليوم الإثنين، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف أن هناك إمكانية لتغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات بلغ ١٣٢ ألف طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الأحد، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل.
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