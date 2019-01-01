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عالم

وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية يعلن استقالته

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:47 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية، السير آلان دونكان، عن استقالته اليوم الإثنين، في موجة من الاستقالات بالحكومة البريطانية لعدم رغبة بعض الوزراء في العمل مع بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق المتوقع أن يفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن دونكان بعث خطابًا لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، ليعلن استقالته.

وأشارت الصحيفة إلى أن دونكان كان من أشد منتقدي جونسون، إذ اتهمه بالتضحية بكيم داروش السفير البريطاني لدى واشنطن، لإخفاقه في مساندته على خلفية تسريب تقارير دبلوماسية كان يرسلها داروش لبريطانيا رغبة من جونسون في إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد قول دونكان.

وأبدى دونكان- في خطابه- استياءه الشديد من فشل المفاوضات التي ترمي إلى تأمين الإفراج عن المواطنة البريطانية المحتجزة في إيران نازانين رانكليف، إذ أدت تصريحات بوريس جونسون غير الدقيقة إلى تصعيب القضية.

وتأتي الاستقالة قبل يوم واحد فقط من انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس وزراء بريطانيا المقبل، ومن المتوقع أن يفوز جونسون على خصمه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عند إعلان النتائج غدًا الثلاثاء.

يذكر أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، ووزير العدل البريطاني ديفيد جوك أعلنا بالفعل اعتزامهما تقديم استقالتيهما بعد غد الأربعاء، قبل توجه تيريزا ماي لقصر باكنجهام لتسليم مقاليد الحكم لرئيس الوزراء الجديد.
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