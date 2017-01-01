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اقتصاد

"صندوق التنمية" للصادرات السعودية يقفز 494% خلال 2017

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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قفزت قيمة التمويلات والضمانات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، إلى الصادرات السعودية، خلال العام الماضي بنسبة 494 في المائة، مقارنة بعام 2017.

وبلغت قيمة التمويلات والضمانات المقدمة من الصندوق في 2018 نحو 17.39 مليار ريال، مقابل 2.93 مليار ريال في عام 2017.

وبحسب رصد استند إلى بيانات الصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة "التمويل" و"الضمان" الذي قدمه الصندوق للصادرات السعودية في عام 2018 بلغ أعلى مستوى في 14 عاما (منذ عام 2005 حتى عام 2018).

وبشكل تفصيلي، بلغت قيمة التمويلات خلال عام 2018 نحو 14.61 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الضمانات 2.78 مليار ريال.

وسجلت قيمة التمويلات خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 997 في المائة (10 أضعاف)، مقارنة بعام 2017 البالغ قيمته 1.33 مليار ريال.
أما الضمانات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية، للصادرات السعودية في عام 2018، ارتفع بنسبة 74 في المائة من 1.6 مليار ريال في 2017 إلى 2.78 مليار ريال في 2018.

وبحسب التوزيع على الأنشطة، تم تقديم تمويلات وضمانات لأربعة أنشطة تجارية كان أعلاها نشاط "صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات" بقيمة 12.79 مليار ريال موزعة إلى قيمتين الأولى "تمويل بقيمة 12.16 مليار ريال"، والثانية "ضمان بقيمة 632 مليون ريال"، مقابل 535 مليون ريال (150 مليون ريال تمويل، و385 مليون ريال ضمان) في 2017.

النشاط الثاني "مشاريع رأسمالية" بقيمة 2.45 مليار ريال، حيث إن جميعها كانت تمويلا مقابل 750 مليون ريال في 2017، وأيضا جميعها كانت تمويلا.

أما النشاط الثالث، "الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية"، حيث بلغت قيمته نحو 2.08 مليار ريال جميعها "ضمان"، مقابل 1.54 مليار ريال (375 مليون ريال تمويل، و1.165 مليار ريال ضمان) في 2017.

رابعا، نشاطات "أخرى" حيث بلغت قيمتها 72 مليون ريال جميعها "ضمان"، مقابل 47 مليون ريال في 2017 جميعها كانت ضمانا.
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