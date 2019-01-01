الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

وزير لبنانى: هناك اتصالات ومفاوضات لعودة انعقاد جلسات الحكومة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أكد وزير شئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان، عادل أفيوني، أن هناك سلسلة من الاتصالات والمفاوضات تُجرى حاليا بهدف عودة انعقاد جلسات الحكومة، عقب توقفها منذ 3 أسابيع جراء أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة الجبل، آملا في حدوث تقدم سريع في هذا الموضوع.

وقال الوزير أفيوني- في تصريح له اليوم لإذاعة "صوت لبنان"- إن الوزراء لم يُبلغوا بأية مستجدات تتعلق بموعد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، معربا عن أمله في أن يشهد هذا الأسبوع انفراجة تعيد الجلسات الحكومية للانعقاد.

وأشار إلى وجود العديد من الأمور التي تحتاج إلى دراسة واتخاذ قرار، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشددا على أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم وضعها يجب أن يتم المضي قدما بها، وهو ما يتطلب انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

وأضاف: "إقرار مجلس النواب قبل أيام لموازنة 2019 خطوة أساسية في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتمثل مرحلة مهمة لاستقامة العمل الحكومي وإرسال رسالة واضحة للأسواق المالية واللبنانيين جميعا، عن التوجه الحكومي بتخفيض العجز بشكل جذري، غير أن العبرة فيما تضمنته الموازنة، يكون بتنفيذ مقرراتها ومتابعة خطة الإصلاح الاقتصادي التي سيجري تنفيذها على عدة مراحل أخرى أساسية، وتتطلب عملية التنفيذ قرارات يتخذها مجلس الوزراء".

وقال: "إنجاز الموازنة رسالة مهمة ولكنه بداية الطريق ويجب متابعة السير بسرعة، لأن الوضع لا يتحمل التأخر في الإصلاح الاقتصادي".

من جانبه، أعلن عضو مجلس النواب عن "تيار المستقبل"، محمد الحجار، أن رئيس الوزراء سعد الحريري، يباشر اتصالات مكثفة ويجري تقييما للوضع السياسي الراهن في لبنان، وما يشهده من توقف للعمل الحكومي، وذلك بغية الوصول إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لأن الوضع القائم "لا يمكن أن يظل على ما هو عليه".

وأكد النائب الحجار أهمية إقرار الموازنة كخطوة أساسية للمرحلة المقبلة "والتي يجب فيها متابعة تهيئة الظروف الملائمة لإعداد موازنة 2020 من خلال استكمال ما تم التوافق عليه في موازنة 2019 ومواكبة الإصلاحات المطلوبة، التي من شأنها الخروج من العجز وزيادة النمو الاقتصادي".

ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسات الوزارية، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.

ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو 3 أسابيع، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

منذ حوالي 23 ساعة

"الطيران" تطلب موظفين للعمل في هذا التخصص

منذ حوالي 16 ساعة

ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل تورط الإخوان في مقتل أسمهان

منذ حوالي 17 ساعة

"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

ads

الصور

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

"الزمالك اليوم" مهدد بالإيقاف.. اجتماع لحسم العقوبات بالأعلى للإعلام

تعنت بريطاني جديد ضد مصر.. صحف إنجليزية: مطار القاهرة آمن ومعلومات مغلوطة تعطل آلاف السياح

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

"تشيلسي" يسقط في فخ "ريال مدريد" ويخسر هجومه

ستوديو

خبير: قانون التأمينات الجديد يضم الاقتصاد الموازي للرسمي (فيديو)

"القومى للإعاقة" يكشف مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة (فيديو)

تعرف على الموعد النهائى لطرح البوم "فارق معاك "لـ رامى صبرى

"الأسطورة والمعلم" يحققان 24 مليون مشاهدة فى ثلاثة أيام بـ"إنساى"

ads

رياضة

انيستا : انتقال نيمار لبرشلونة أفضل للفريق

التوتر يصيب مدرب دينامو بوخارست بأزمة قلبية

البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

تقدم ثلاثة لاعبين عرب في التصنيف العالمي للاعبي التنس "رجال"

الرئيس نيوز

إغلاق معبر رفح البري غداً

"كؤوس وميداليات وأموال".. سرقة شقة لاعب الأهلي شادي محمد

بدء تلقي أسئلة جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية

الوكالة الصينية: الجنيه يحقق ثاني أفضل أداء عالميا مقابل الدولار الأمريكي

منوعات

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

كشكول

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة الطلاب المثاليين جمهوري

استمرار استقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بمعامل كلية الأداب

التعليم العالي : إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاعي الصيدلة والعلاج الطبيعي

الفنون والإعلام الأعلى.. نسب نجاح اختبار القدرات تثير قلق "العليا للتنسيق"

إسلام سياسي

المؤبد لـ11 متهمًا والمشدد 15 عامًا لـ2 آخرين بقضية "داعش حلوان"

رئيس بلدية إسطنبول يتوعد الإخوان الهاربين

صحيفة إماراتية تتساءل: ألا تستحي قطر من دفاعها عن الإرهاب؟

أزمات داخل إخوان تونس بسبب "الغنوشي"

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

29 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "بياصة الشوام" في دار العين

"قضايا المراهقة وثورة يوليو" فعاليات ثقافية بشمال سيناء

"شجع واقرأ" تنظم احتفالية بنقابة الصحفيين الخميس المقبل

ثورة يوليو والمبادئ الستة بثقافة الإسماعيلية

صفحتنا ع الفيس بوك