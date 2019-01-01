وزير لبنانى: هناك اتصالات ومفاوضات لعودة انعقاد جلسات الحكومة

أكد وزير شئون الاستثمار والتكنولوجيا في لبنان، عادل أفيوني، أن هناك سلسلة من الاتصالات والمفاوضات تُجرى حاليا بهدف عودة انعقاد جلسات الحكومة، عقب توقفها منذ 3 أسابيع جراء أحداث العنف والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة الجبل، آملا في حدوث تقدم سريع في هذا الموضوع.



وقال الوزير أفيوني- في تصريح له اليوم لإذاعة "صوت لبنان"- إن الوزراء لم يُبلغوا بأية مستجدات تتعلق بموعد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، معربا عن أمله في أن يشهد هذا الأسبوع انفراجة تعيد الجلسات الحكومية للانعقاد.



وأشار إلى وجود العديد من الأمور التي تحتاج إلى دراسة واتخاذ قرار، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشددا على أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم وضعها يجب أن يتم المضي قدما بها، وهو ما يتطلب انعقاد جلسات مجلس الوزراء.



وأضاف: "إقرار مجلس النواب قبل أيام لموازنة 2019 خطوة أساسية في إطار خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتمثل مرحلة مهمة لاستقامة العمل الحكومي وإرسال رسالة واضحة للأسواق المالية واللبنانيين جميعا، عن التوجه الحكومي بتخفيض العجز بشكل جذري، غير أن العبرة فيما تضمنته الموازنة، يكون بتنفيذ مقرراتها ومتابعة خطة الإصلاح الاقتصادي التي سيجري تنفيذها على عدة مراحل أخرى أساسية، وتتطلب عملية التنفيذ قرارات يتخذها مجلس الوزراء".



وقال: "إنجاز الموازنة رسالة مهمة ولكنه بداية الطريق ويجب متابعة السير بسرعة، لأن الوضع لا يتحمل التأخر في الإصلاح الاقتصادي".



من جانبه، أعلن عضو مجلس النواب عن "تيار المستقبل"، محمد الحجار، أن رئيس الوزراء سعد الحريري، يباشر اتصالات مكثفة ويجري تقييما للوضع السياسي الراهن في لبنان، وما يشهده من توقف للعمل الحكومي، وذلك بغية الوصول إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لأن الوضع القائم "لا يمكن أن يظل على ما هو عليه".



وأكد النائب الحجار أهمية إقرار الموازنة كخطوة أساسية للمرحلة المقبلة "والتي يجب فيها متابعة تهيئة الظروف الملائمة لإعداد موازنة 2020 من خلال استكمال ما تم التوافق عليه في موازنة 2019 ومواكبة الإصلاحات المطلوبة، التي من شأنها الخروج من العجز وزيادة النمو الاقتصادي".



ويشهد مسار العمل الحكومي بلبنان في الوقت الراهن حالة من الجمود على صعيد انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وذلك بعدما اضُطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تأجيل الجلسات الوزارية، مشيرا إلى أنه ارتأى إيقاف الجلسات في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان السياسي الكبير في البلاد جراء أحداث عنف الجبل، وحتى لا يتحول مجلس الوزراء إلى "ساحة للمواجهات" بين القوى السياسية.



ووقعت في منطقة الجبل، قبل نحو 3 أسابيع، أحداث عنف مسلحة تسببت في توتر سياسي شديد في عموم لبنان، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، إلى عدد من قرى الجبل، حيث اندلعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، وبين الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين والدروز من سكان الجبل.