تجديد حبس "حازم عبدالعظيم" بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، تجديد حبس متهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 734 لسنة 2018 بتهمة الاشتراك مع جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة.



وأسندت النيابة إلى "حازم عبدالعظيم" اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد وبسوء قصد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.