انطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي "تحيه النسر- استجابة النسر 2019"

انطلقت فعاليات التدريب المشترك ( تحية النسر- استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وذلك استكمالا لخطط التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، هذا ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.



ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والبحرية الأمريكية والبحرية الإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل، كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز (F16).



بدأت المرحلة الأولى بعقد مؤتمر افتتاحى للتعارف بين القوات المشاركة فى التدريب، كذلك مناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقًا، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملى بالبحر، كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة النسر، وذلك بإجراء بيان عملى لاقتحام سفينة مشتبه بها.



تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، وبما يساهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.