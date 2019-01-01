الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لتعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية.



وقال لوكاشينكو- خلال اجتماع مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في بيلاروسيا أندريا فيكتورين، حسبما أوردت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الاثنين- "لا توجد اليوم عوائق أمام تعزيز الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول القضايا الاقتصادية والسياسية، ويمكن التحرك في هذا الاتجاه".. مضيفا "أن العلاقات بين مينسك والاتحاد الأوروبي أهم من أي حملات سياسية".



وكانت العلاقات بين بيلاروسيا والغرب قد تحسنت مؤخرا في ظل دور مينسك في حل النزاع في شرق أوكرانيا.. وأزال الاتحاد الأوروبي عن بيلاروسيا كل العقوبات عمليا، التي فرضها عليها منذ حوالي 20 عاما.