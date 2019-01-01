راكيتيتش يعلن بقاءه في برشلونة

أكد لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بأنه لا ينوي ولا يفكر في الرحيل عن صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ودائمًا ما تعتبر الصحافة الإسبانية إيفان راكيتيتش ضحية الصفقة المحتملة باستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، وذلك من خلال الكشف بأن اللاعب الكرواتي قد يكون ضمن الصفقة لتقليل المبلغ المطلوب مقابل عودة اللاعب السابق.



وتواجدت بعثة برشلونة اليوم في اليابان، وظهر راكيتيتش في مؤتمر صحفي، وقال خلاله "فكرتي واضحة جدًا، أريد البقاء في برشلونة، لقد اعتدت على الشائعات وهذا حصل في نفس الوقت من الصيف الماضي".



وأضاف "تحدثت مع إدارة برشلونة والمدرب ولدينا نفس الفكرة، الجميع يريد بقائي وأنا كذلك، سنكون منفتحين على كل شيء، كما هو الحال دائمًا، لكني أنوي الاستمرار، لدي عامان في عقدي وأنا سعيد بالاستمرار في برشلونة".



وختم حديثه "لا أمانع بالحديث عن مستقبلي، علي فهم أن كرة القدم تعمل على هذا النحو، تمديد عقدي، تحدث مع الرئيس بارتوميو لكن أمام النادي قضايا أخرى في الوقت الحالي قبل التفكير في تفاصيل عقدي الجديد".