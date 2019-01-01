خسائره 2 مليون جنيه.. قصة سوق العتبة الذي كلف السيسي بتطويره

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعات بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وصرح بأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.



في 28 يونيو الماضي، نشب حريق هائل في السوق القديمة بمنطقة العتبة، على إثره أتت النيران على أرجاء السوق كافة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، حيث جرى الدفع بـ12 سيارة إطفاء سيطرت على الحريق وأخمدته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



دقائق قليلة، وكان الحريق متصدرًا محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد التهامه عشرات المحلات وباكيات لإكسسوارات المحمول وأجهزة التصوير، في الساعة الخامسة فجرًا بشارع العطار وسوق الخضار بالعتبة، دون وجود خسائر في الأرواح، بفضل تعاون الأهالي وأصحاب المحلات ورجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.



"تفقد محافظ القاهرة للحريق"

مرّت دقائق على الحريق، وما كان من محافظ القاهرة سوى تفقد موقع الحريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد علي في الموسكي، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق والسيطرة عليه.



لجنة عاجلة لحصر المحال المتضررة

فيما شكّل المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، لجنة عاجلة برئاسة الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، للنزول إلى مقر المحال التجارية، التي نشب بها الحريق بالسوق القديمة، وستعمل على حصر المحال المتضررة والأنشطة التي تعمل بها لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاهها.



خسائر بـ2 مليون جنيه

وكشفت تحقيقات نيابة الموسكي، أن الحريق الذي نشب في منطقة العتبة، تسبب في خسائر قدرت بـ2 مليون جنيه.

وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق، وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.



