برشلونة وليفربول يتنافسان على ظهير أيسر أوجسبورج

يتنافس كلًا من ليفربول وبرشلونة على ضم الظهير الأيسر لنادي أوجسبورج الألماني فيليب ماكس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



حيث يحتاج نادي الريدز إلى لاعب بديل في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الظهير الإسباني ألبيرتو مورينو إلى فياريال.



ويريد المدير الفني الألماني يورجين كلوب للاعب مُنافس لأندري روبيرتسون في هذا المركز لرفع الجودة في الأداء.



ومع ذلك فإن النادي الإنجليزي سيلقى منافسة من جانب نادي برشلونة للتوقيع مع اللاعب.



فالبارسا يرى في فيليب ماكس لاعب جيد لتمثيل الفريق الكاتالوني وخصوصًا وأنه لا يملك إلا جوردي ألبا في هذا لمركز.