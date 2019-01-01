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رياضة

"بروتوكول " تعاون بين "الأهلي" و"اليونيسيف " بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:53 م
جريدة الدستور
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وقع مجلس إدارة النادي الأهلي، ممثلا في الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي "بروتوكول " تعاون مع منظمة "اليونيسف " بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النادي الأهلي اليوم الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة؛ بحضور كل من: برونو مايس، ممثل "اليونيسيف"، والمهندس خالد مرتجى، وابراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، والدكتور مهند مجدي والمهندس محمد سراج الدين، أعضاء مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة الى أنطوني بافوي، نائب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفضل الحق، نائب مدير المنظمة، وجوليت توما، المدير الإقليمي للإعلام بالمنظمة، وجوناثان كريكس، مدير قسم الإعلام بفرع المنظمة في مصر، وانورادا شاندران، رئيس قسم "الشراكات " وتنمية الموارد.

ويأتي توقيع "البروتوكول " من جانب منظمة "اليونيسيف " مع النادي الأهلي، باعتباره أحد أكبر الأندية وأكثرها شعبية في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجا في جميع أنحاء مصر، وإيمانا بدور الرياضة وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.

ويهدف النادي الأهلي ومنظمة "اليونيسيف " من خلال هذا "البروتوكول " إلى توحيد الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما فى ذلك الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين الفتيات، والحماية من كافة أشكال العنف، والدعوة إلى إعمال حقوق الطفل، والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة الفرص العادلة للفتيات والأولاد لتحقيق ذاتهم.

وصرح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بأن النادي يضع الأطفال والشباب على أولويات اهتمامه بشكل كبير، لافتا إلى أن لدى النادي عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كرة القدم، مؤكدا استعداد النادي للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي داخل المجتمع، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في رفاهية الأطفال لا سيما الأكثر احتياجا منهم.

وأضاف الخطيب - في كلمته - أن قيام الأهلي بخطوة التعاون مع منظمة "اليونيسف " يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي للمساهمة الإيجابية في قضايا المجتمع وتحديدًا الأطفال والأيتام.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي وضع في برنامجه، الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمية والمجتمعية، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي كلف المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي بملف العلاقات الدولية والخارجية، في ظل سياسة توزيع الادوار علي أعضاء المجلس بما يحقق طموحات وأهداف المجلس لخدمة النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره علي كافة المستويات.

وأشار الخطيب، إلى أن الأهلي يمتلك مكانة عالمية وفقا لتاريخه ومكانته وقيمته علي كافة الأصعدة، وذلك لتواجده المستمر في كافة الاستفتاءات العالمية، منوها بأنه انطلاقا من دوره المجتمعي والخدمي تم توقيع مذكرة التعاون المشترك مع منظمة "اليونيسيف " من أجل دعم حقوق الأطفال في مصر.‎
وفي ختام المؤتمر الصحفي، أهدى الكابتن محمود الخطيب، ممثل اليونيسيف في مصر، درع وعلم النادي، بالإضافة إلى قميص الأهلي.
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