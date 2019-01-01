بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن لعب دور "شرطي العالم"

دعت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، واشنطن إلى التوقف عن لعب دور "شرطي العالم"، لافتة إلى أن ما تردد عن تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا لدعم حرية الأديان "مصيره الفشل ".



وحث المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية الصينية - "الولايات المتحدة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتوقف عن لعب دور شرطي العالم ".



وقال - تعليقا على ما تردد حول إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف لدعم حرية الأديان - إن "هذه أداة أخرى للولايات المتحدة للترويج لقيمها، وهذا بالطبع سيلقى معارضة من دول كثيرة.. ومصيره الفشل".



وكانت وزارة الخارجية الصينية رفضت تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن وجود انتهاكات للحقوق الدينية وحقوق الإنسان بالصين، قائلة: "هذا الوضع الذي يطلقون عليه الاضطهاد الديني لا وجود له في الصين"، مطالبة الولايات المتحدة بأن تنظر للسياسات الدينية التي تنتهجها الصين ولوضع الحريات الدينية بنظرة سليمة والكف عن استخدام قضية الدين كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى.