رغم الإجازة.. كنترولات الثانوية العامة تستقبل التظلمات غدًا

كشف مصدر في الإدارة العامة للامتحانات، في وزارة التربية والتعليم أن لجان النظام والمراقبة التابعة لكنترولات الثانوية العامة العامة، سوف تواصل العمل غدًا الثلاثاء في استقبال الطلاب المتضررين من نتائجهم من أجل اطلاعهم على المواد التي حددوها، وذلك بالرغم من كون غدًا إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.



وكانت الكنترولات قد بدأت أمس الأحد في استقبال الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم خلال الأسبوع الماضي في 27 مقرًا حددتهم الوزارة، ودفع الرسوم المقررة لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية في أحد البنوك الوطنية.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة تقدموا بطلبات للاطلاع على 131 ألف مادة خلال أول 3 أيام من فتح باب التظلمات.