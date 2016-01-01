المؤبد لـ11 متهمًا في "خلية طلاب داعش"

قضت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا، والمشدد 15 سنة لمتهمين آخرين، والحبس 3 سنوات لمتهم آخر، لانضمامهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.



صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.



تضمن أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، أسس وتولى المتهم الأول "وليد منير" قيادة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وكان أهداف الجماعة الدعوة إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما حرض المتهم الثاني "محمد جمال" المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.