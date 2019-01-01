إنتر ميلان يتجه نحو برشلونة لتعويض ناينجولان

قاب لاعب الوسط البلجيكي رادا ناينجولان قوسين من مغادرة صفوف إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خروجه من مخططات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.



وطلب أنطونيو كونتي مغادرة عدد من اللاعبين في تشكيلة “النيراتزوري” على رأسهم القائد السابق ماورو إيكاردي ورادا ناينجولان، وهنالك حديث يشير إلى التخلي عن إيفان بيريسيتش.



وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية صباح اليوم عن وجود عرضين من الصين للتوقيع مع ناينجولان، الأول من شنجهاي شينوا، والثاني من داليان أربين.



ويستعد الإنتر للتوجه إلى برشلونة من أجل محاولة التوقيع مع التشيلي أرتورو فيدال، لتعويض رحيل ناينجولان خلال الصيف الحالي.