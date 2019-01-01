"الأرصاد" توضح حالة الطقس غدًا الثلاثاء

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الثلاثاء، سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وأضاف "عبد العال" أن الرؤية ستقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وأشار "عبد العال" إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة ستكون 36 درجة، بينما تبلغ الصغرى 25 درجة، في حين تصل درجة الحرارة في محافظات الصعيد إلى 40 درجة مع ارتفاع الرطوبة.





