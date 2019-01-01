الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
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توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر
الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:47 م
توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف
عدسة: أحمد حسن
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