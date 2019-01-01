تجديد حبس متهمة ببيع طفل "رضيع" في مترو دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في قضية اتجار بالبشر بمحاولة بيع طفل "رضيع".



وكشفت تحقيقات النيابة عن رصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التابعة لوزارة الداخلية، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لبيع الأطفال للسيدات محرومي الإنجاب تسمى "من أطفال الزبالة لأطفال التبنى"، كما أن الإدارة تلقت بلاغًا من أحد مستخدمي "فيس بوك"، تفيد بتواصل شخص مع مسئولي الحساب لشراء طفل "رضيع".



وأضاف المبلغ، أنه من متابعي هذه الصفحة وعلم من خلال متابعته أن هذه الصفحة تتلقى الكثير من الرسائل من الأشخاص راغبي التبني والحصول على الأطفال، وعلى الفور تلقى ردود فعل من الإدارة والضباط ببتبع الصفحة ورسائلها.



وتبين من التحقيقات أن الأدمن المسئول عن الصفحة، نشر صورة لطفل رضيع حديث الولادة وعلق على الصورة بأنها عقب يوم من ولادته، وعرضت مبلغ مالي لمن يريد الحصول عليه، وتم تتبعها حتى علم أنها اتفقت مع أحد الأشخاص الذي وافق على العرض واتفق معها على مقابلتها بمترو دار السلام، وتم ضبطها حال تواجدها في المحطة.