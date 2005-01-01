8 معلومات عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وفاته

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفاة مديرها العام يوكيا أمانو، عن عمر يناهز الـ73 عاما، وكتبت الوكالة في بيان اليوم: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.



1- من مواليد عام 1947.



2- تخرج في كلية الحقوق جامعة طوكيو، والتحق بعد ذلك بوزارة الشئون الخارجية اليابانية في أبريل 1972، ليشغل سلسلة من المناصب خارج البلاد في بلجيكا وفرنسا ولاوس وسويسرا والولايات المتحدة.



3- كان يتحدث 3 لغات الإنجليزية والفرنسية واليابانية، حسب سيرته الذاتية المرفقة على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



4- عمل رئيسًا لمجلس محافظي الوكالة في الفترة من سبتمبر 2005 إلى سبتمبر 2006.



5- شغل منصب الممثل المقيم لليابان لدى الوكالة منذ العام 2005، وحتى انتخابه مديرًا عامًا في يوليو 2009، وكان يملك خبرات مستفيضة في الشئون الدبلوماسية المعنية بنزع السلاح وعدم الانتشار، وكذلك في المسائل المتعلقة بالطاقة النووية.



6- شغل منصب المدير العام لإدارة شئون نزع السلاح وعدم الانتشار والعلوم بوزارة الشئون الخارجية اليابانية منذ عام 2002 وحتى عام 2005.



7- عمل بصفته خبيرًا حكوميًا في فريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة المعني بالقذائف وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالتعليم في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار.



8- كان ينوي تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية مشكلات متعلقة بحالته الصحية.