المرشحون لحمل شارة القيادة في مانشستر يونايتد

قدم أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بريان روبسون اقتراحًا لمنح المدافع الإنجليزي كريس سمولينج أو لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتيش شارة القيادة للموسم القادم.





ولا أحد في الوقت الحالي يحمل شارة قيادة مانشستر يونايتد، عقب رحيل الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن منافسة شرسة بين لاعبي مانشستر يونايتد للحصول على شارة القيادة، حيث طالب روبسون بمنحها لكريس سمولينج أو نيمانيا ماتيتيش.



وهنالك إمكانية لحصول الإنجليزي أشلي يونج على شارة القيادة، ويتنافس عليها أيضًا لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في حال لم ينتقل إلى ريال مدريد.



وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير قد أغرى بول بوجبا بشارة القيادة من أجل البقاء في ملعب “أولد ترافورد”.