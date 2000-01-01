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عالم

سلطات الاحتلال تصدر حكما انتقاميا بالسجن المؤبد بحق أسير فلسطيني

الإثنين 22/يوليه/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أصدرت اليوم الاثنين حكما انتقاميا بحق الأسير إسلام محمد يوسف ناجي أبو حميد (34 عاما) من مخيم الأمعري جنوبي رام الله، بالسجن المؤبد مع إلزامه بدفع تعويض مالي بقيمة 258 ألف شيقل لعائلة الجندي القتيل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل).

وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أن سلطات الاحتلال كانت قد أدانت الأسير أبو حميد بتهمة قتل جندي إسرائيلي أثناء اقتحام المخيم من قبل جيش الاحتلال خلال شهر مايومن العام الماضي، وعقب ذلك جرى اعتقال الشاب إسلام بتاريخ 662018، وتعرض لتحقيق قاس ومكثف في مركز توقيف المسكوبية.

ولفتت إلى أن عائلة أبو حميد هي إحدى ضحايا بطش الاحتلال وسياسته الانتقامية، حيث استمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم أبو حميد عام 1994، وتعرض منزلهم للهدم ثلاث مرات، خلال عامي 1994 و2003، ومؤخرا خلال عام 2018.

يذكر أن جميع أبناء عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم 4 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لعدة مرات منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر ونصر وشريف ومحمد)، إضافة إلى شقيقهم جهاد المعتقل إداريًا، وإسلام الذي صدر مؤخرا حكم بحقه بالسجن المؤبد لينضم إلى أشقائه كضحية لسياسة سلطات الاحتلال التعسفية.
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