إنتر ميلان يُسارع لتلبية طلب أنتونيو كونتي

يعمل نادي إنتر ميلان على إنهاء صفقة المهاجم الذي يُشدد أنتونيو كونتي على ضمه للفريق ليلحق بالفترة التحضيرية قبل بداية الموسم.



كان كونتي قد أبدى استياءه العارم في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا قبل لقاء مانشستر يونايتد الودي عن تأخر النادي الأسود والأزرق في جلب رأس حربة.



وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في عددها الصادر اليوم بأن إنتر قريب من إغلاق الاتفاق مع نادي روما لشراء مهاجمه البوسني إيدين دجيكو.



وسيكون الاتفاق عبارة عن 20 مليون يورو للحصول على بطاقة نجم الجيالوروسي إضافة إلى 15 مليون إضافية تعتمد على الأداء الذي سيقدمه.



وأضافت الصحيفة الوردية أن الاتفاق ربما يتم بنهاية الأسبوع الحالي وذلك عندما يعود جوزيبي ماروتا المدير العام وجوزيبي أوزيليو المدير الرياضي من الصين، وذلك بالاتفاق مع مدير روما الرياضي جيانلوكا بيتراكي.