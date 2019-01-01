بوتين: يوكيو أمانو كان مؤيدا لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، إن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو كان دبلوماسيا مشهورا ومؤيدا مبدئيا لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.



وكانت الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة أمانو عن عمر يناهز 73 عاما، وكان يُنتظر أن يعلن أمانو عن استقالته من منصبه.



وقال بوتين في برقية عزاء بعث بها إلى أرملة أمانو في وفاة زوجها: "تواصلت أكثر من مرة شخصيًا مع يوكيا أمانو وكنت دائما معجبا بحكمته وبعد نظره وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة في أصعب الظروف".



وقيم الرئيس الروسي عاليا إسهام أمانو الشخصي الكبير في زيادة فعالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجهوده النشطة على رأس المنظمة لتطوير الطاقة السلمية وتعزيز نظام منع انتشار السلاح النووي.