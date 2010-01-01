رحلة صابرين بورشيد من الولادة إلى السرطان

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام البحرينية، حيث شغلت الراحلة الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في المخ، وتم نقلها للخارج لحاجتها لتلقي العلاج السريع، طالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" رحلة صابرين بورشيد من الولادة للمرض.



ولدت لأب بحريني وأم سعودية، درست الإعلام والعلاقات العامة، لكنها لم تتابع دراستها بعد فرصة أتيحت لها بإذاعة البحرين، وفي عام 2018 قررت الاستقرار في الكويت بشكل دائم، مبينة أنها ستحظى فيها بفرص عمل كثيرة، منتظرة دورًا يحدث لها نقلة نوعية في مشوارها الفني.



في أبريل 2019 أعلن والدها بأن حياتها في خطر وتحتاج إلى عمليه عاجلة، إذ إنها تعاني من 3 أورام ليمفاوية في الرأس من جهة اليسار، بعدما لاحظ على ابنته كثرة النوم ولا تتذكر أحدًا من اصدقائها ولا تعرفهم سوى ذويها، سافر إلى الكويت حيث تستقر وعاد بها إلى البحرين، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين أخبروه بعد سلسلة من الفحوصات أن ابنته تعاني من ثلاثة أورام في رأسها جهة اليسار"، وناشد ملك البحرين أن يأمر بعلاج سريع لابنته وتحتاج عملية عاجلة في الرأس".



وأبدى عدد كبير من الفنانين والنشطاء من مختلف دول الخليج تعاطفهم مع مناشدة والد صابرين، مبدين صدمتهم لإصابتها بورم في رأسها داعين لها بالشفاء، واستجاب الديوان الملكي في البحرين لنداءات أسرة "بورشيد" وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للخارج للعلاج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج في ألمانيا.



بدأت صابرين في تليفزيون البحرين في تقديم برنامج صيف البحرين 2009، حيث كان أول برنامج لها ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية، وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج.



وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها، وحقق متابعة واسعة على مستوى الخليج، وحصدت لقب أجمل مذيعات العرب، شاركت في تقديم البرنامج الكويتي "ع السيف"، رفقة عدد آخر من الإعلاميين على قناة العدالة.



دخلت مجال التمثيل في عام 2012 من خلال مسرحية "مصباح زين"، كما شاركت في العديد من المسلسلات، صديقتها شيلاء سبت دعمتها لتدخل مجال التمثيل.





