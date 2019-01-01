ليوناردو يرد على عرض ريال مدريد لضم نيمار

اقترح نادي ريال مدريد على إدارة باريس سان جيرمان إجراء عملية مبادلة ينتقل على إثرها نيمار للنادي الملكي، على أن يتوجه جاريث بيل لباريس سان جيرمان في المقابل.



ويبحث الريال عن حل لمستقبل نجمه الويلزي بيل والذي لا يرغب المدير الفني زين الدين زيدان في استمراره مع فريقه لموسم جديد وفي الوقت ذاته فإن نيمار غير مرتاح بالبقاء هو الآخر في النادي الفرنسي لموسم ثالث.



وأكدت صحيفة الآس الإسبانية هذا الخبر، مؤكدةً أن الريال قام بعرض 90 مليون يورو إضافة إلى بطاقة جاريث بيل على نادي باريس سان جيرمان في مقابل نيمار دا سيلفا.



وحسب الصحيفة فإن ليوناردو مدير النادي الفرنسي قد قابل العرض بالرفض، حيث لا يجده مقنعًا بالشكل الكافي.



وهناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع بيل مثل مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ وتوتنهام لكنها لم تتقدم حتى الآن بأي عرض للتعاقد معه وفي الأخير ربما يقبل بيل بالانتقال إلى الدوري الصيني هذا الصيف للتخلص من وضعه السىء في العاصمة الإسبانية مدريد.