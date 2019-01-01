رئيس وزراء اليابان يسعى لمناقشات "مرنة" حول مراجعة الدستور

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي، اليوم الإثنين، إنه سيسعى إلى إجراء مناقشات "مرنة" حول مراجعة الدستور الياباني بعد أن فقدت القوى المؤيدة للتعديل في انتخابات مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين اللازمة لبدء سن الإصلاحات الدستورية.



وقال آبي - في مؤتمر صحفي بعد يوم من إجراء الانتخابات نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية -"رغم أننا قدمنا ​​أساسا للنقاش، نعتقد أنه الأفضل، لكننا نريد إجراء مناقشات مرنة بدون التمسك باقتراحنا".



واقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه آبي خطة مراجعة دستورية تركز على توضيح وضع قوات الدفاع الذاتي في المادة 9 من القانون الأعلى لنبذ الحرب.



وحصل التحالف الذي يضم الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو إلى جانب معارضة متشابهة في الرأي تؤيد التعديل ومشرعين مستقلين، أمس، على 81 مقعدًا في المجمل.



وبالإضافة إلى المقاعد غير المتنازع عليها في الانتخابات، حصل التحالف على 160 مقعدًا، أي أقل من الـ164 مقعدًا المطلوبة في المجلس لاقتراح تعديل دستور اليابان السلمي.



وقال آبي إنه يخطط لعقد جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للبرلمان الياباني في الأول من أغسطس المقبل لاختيار الرئيس الجديد لمجلس المستشارين.



وردا على سؤال بشأن إجراءات تعديل بالفي حكومته وكبار المسؤولين التنفيذيين في الحزب الديمقراطي الليبرالي، أضاف آبي أنه لم يقرر بعد وأن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت للتفكير فيه.