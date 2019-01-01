شرطة سول تعتقل 6 محتجين في القنصلية اليابانية بمدينة بوسان

احتجزت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، ستة مواطنين شباب؛ لتنظيمهم احتجاجا بشأن القيود اليابانية على الصادرات لسول، داخل القنصلية اليابانية في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.



وذكرت الشرطة - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أنه تم اعتقال الشباب الستة الذين يفترض أنهم طلاب جامعة، أثناء عرض لافتات تدين القيود اليابانية على بعض الصادرات لكوريا الجنوبية، كما كانوا يرددون هتافات مثل "اليابان يجب أن تعتذر".



وأضافت أن المحتجين أسرعوا خارج مكتبة القنصلية قبل تنظيم احتجاجهم في ساحة القنصلية، مشيرة إلى أنهم دخلوا البعثة اليابانية صباح اليوم عن طريق إجراءات سليمة.



ومن جهته، قال مسئول في السفارة اليابانية لدى سول، إن السفارة تنظر في توجيه طلب للحكومة الكورية الجنوبية بتشديد الأمن حول مرافق السفارة، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية لليابان.



يذكر أن اليابان، فرضت قيودًا أكثر صرامة على تصدير ثلاث مواد أساسية تستخدم في الشاشات الرقمية وشرائح ذاكرة لكوريا الجنوبية.