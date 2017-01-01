فيليبي لويس : عودة نيمار لـ برشلونة مفيدة للكرة البرازيلية

تمنى البرازيلي فيليبي لويس ظهير أيسر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني السابق عودة مواطنه نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة من جديد لأنه مفيد للغاية بالنسبة للكرة البرازيلية.



ويرغب النجم البرازيلي نيمار في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة لناديه السابق برشلونة الذي رحل عنه صيف عام 2017 بمبلغ 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.



ويعتبر أيضًا فريق ريال مدريد الإسباني من الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكن الأفضلية حتى الآن للنادي الكتالوني.



وبالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان فهي موافقة على بيع نيمار، ولكن بشرط الحصول على عرضٍ جيد.



وتحدث البرازيلي فيليبي لويس حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلًا “أتمنى أن ينهي نيمار مسيرته في برشلونة”.