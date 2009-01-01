موجيريني تعرب عن حزنها لوفاة "أمانو"

أعربت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، عن حزنها لوفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الإثنين، أن موجيريني وصفت أمانو بأنه "رجل اتسم بشكل غير عادي بالتفاني والإحترافية، وكان دائما في خدمة المجتمع الدولي بحيادية تامة"، وأكدت أنه كان من دواعي سرورها العمل معه، وذلك في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



وتولى الياباني يوكيا أمانو منصب المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2009 خلفا للمصري محمد البرادعي، وكان من المفترض أن تمتد ولايته حتى عام 2021 حيث يشرف على العديد من الملفات الهامة أبرزها الامتثال للاتفاقية النووية الدولية مع إيران.



واشتهر أمانو بالعمل على فصل الوكالة عن الصراعات السياسية والتركيز على الأمور الفنية والتقنية فى استخدامات الطاقة النووية.