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اقتصاد

الفنادق والسياحة تهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:32 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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انخفض المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات الإثنين، بنسبة 0.74% خاسرًا 7.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1526.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 273 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 32.5%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.6%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.01% بضغوط هبوط سهم زين البحرين بنسبة 1.09%.

فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعًا بصعود سهم ألومنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
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