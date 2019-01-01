جامعة الإسكندرية تعتمد الخريطة الدراسية للعام الجامعي الجديد

وافق مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة على مقترح التقويم السنوي للعام الجامعي 20192020 (الخريطة الدراسية)، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2020، وتبدأ أجازة نصف العام في 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2020 ويستمر لمدة 16 أسبوعا.



وذكر بيان للجامعة اليوم الاثنين أن المجلس وافق على إنشاء مركز الطب المحكم Precision Medicine بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بكلية الطب، ويهدف إلى تطوير التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين.



ووافق المجلس على إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من كافة المصروفات الإضافية المقررة، والاكتفاء فقط بالرسوم الدراسية الأساسية المقررة بالقانون، كما وافق على تقديم 30 منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعي 20192020.



وهنأ المجلس طلاب كلية التربية بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني في مسابقة التعليم في مصر والذي نظمها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية في الفترة من 5 أبريل حتى 20 يوليو الجاري.