الرغبة الأخيرة.. طلاب يرون رحلتهم من "القمة" إلى كليات الشعب

ثانوية عامة وليالي شاقة، امتحانات وتنسيق، كليات قمة وأخرى عادية، دوامة قاسية من الخطوات التعليمية التي يخوضها طالب الثانوية العامة في مصر، فقط لكي يلتحق بالكلية التي يرغب بها، وإذا به يصطدم بواقع التنسيق ليجبره على كلية أخرى.



"الدستور" بمناسبة عملية التنسيق التي تجرى حاليًا، حاورت عددا من النماذج التي ساقها التنسيق لدخول كليات لم تكن في الحسبان، ومع ذلك أبدوا فيها نجاحًا باهرًا، وتقلدوا مراكز رفيعة في مجالهم؛ إذ يرون أن القمة الحقيقية في العمل وليس في الكلية.



هند: الثانوية العامة كوميديا سوداء

"فترتا الثانوية والتنسيق كانتا أشبه بالكوميديا السوداء"، هكذا بدأت هند مسعد، 20 عامًا، حديثها لـ"الدستور"، مضيفة أنها كانت منتظرة أن تأخذ ترتيبا على مستوى الجمهورية؛ إذ إنها كانت تذاكر ساعات طويلة متواصلة، قائلة: "كنت أذاكر 36 ساعة متصلة، وكنت مستنية إني أطلع من الأوائل".



تقول الفتاة: "مررت باختبارات عصيبة في فترة الثانوية العامة والتنسيق، فقبل بداية الامتحانات شعرت بآلام في بطني، توقعت أن يكون مغصا عابرا، ولكن في اليوم التالي زاد الألم ونُقلت للمستشفى، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات استلزم الأمر إجراء عملية الزائدة، طبعًا كانت صدمة بالنسبة لي، ولكن لم يكن هناك خيار آخر".



تضيف: "ظهرت النتيجة وكان مجموعي 80%، لا أعلم كيف حصلت على هذا المجموع، كنت أتوقع رسوبي؛ لأني كنت أمتحن في المستشفى، تقريبًا نسيت كل اللي ذاكرته، ومعظم كراسات إجاباتي في جميع الامتحانات كانت فارغة، اعتقد أن الـ 80% كانت رأفة من المصححين".



لم تكن فترة التنسيق على هند أسوأ من كل تلك الفترات السابقة، فقد التحقت بكلية الآداب التي لم تكن ترغبها، ولكن جميع ما مر أيضًا لم يكن من رغبتها، تعثرت هند في الدراسة كثيرًا حتى إنها رسبت في أحد الفصول الدراسية، إلا أنها تعمل الآن مترجمة، بعدما تخرجت في كلية الآداب، وبالفعل قامت بترجمة كتاب "الإصلاح الإسلامي في الهند" من الإنجليزية إلى العربية، وفصل كامل من كتاب داعش والجماعات القتالية.



سعداوي: وصلت القمة ومنتظر تعييني في الجامعة

أحمد سعداوي، 23 عامًا، يقول: "كنت متوقعا أن أطلع من أوائل الثانوية كعادتي في جميع المراحل الدراسية، ولكن مجموعي كان 96%، دايمًا كان حلمي أدخل كلية الإعلام؛ بسبب شغفي بالكتابة وحب الصحف، ولكن التحقت بكلية العلوم".



يضيف: "كنت أؤمن تمامًا بأن هذا ليس آخر المطاف، قضيت الشهور الأولى في كلية العلوم، ارتبطت بها كثيرًا وبالدكاترة، فضلًا عن حبي لدراستها ومجال عملها، وبدأت اجتهد فيها أكثر، وحافظت كل عام على اجتياز الاختبارات بتقدير امتياز".



في سنة تحديد القسم، اختار الشاب قسم نبات كيمياء، وعندها لامه الجميع؛ إذ إن هناك أقساما أخرى هي القمة وهي الأفضل من وجهة نظرهم، ولكنه كان مقتنعا تمامًا باختياره وبكل خطوة خطاها.



أحمد سعداوي تخرج في كلية العلوم جامعة عين شمس، قسم نبات كيمياء، بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وهو ينتظر الآن تكليفه للعمل كمعيد في هذه الكلية، معلقًا "هذه هي القمة الحقيقية".



آلاء: أرى القمة وأنا ما زلت طالبة بكلية الآداب

لم تختلف رواية آلاء، عشرينية، عن الروايات السابقة، والتي كانت تتمنى الالتحاق بكلية الصيدلة، ولكن أجبرها التنسيق على دخول كلية الآداب، تقول: "كانت مشكلتي الكبرى في نظرة أهلى لي؛ لأنهم كلهم دكاترة ومهندسون، وكانوا منتظرين أن التحق بإحدى كليات القمة العلمية، ولكن شاء القدر أن أدخل كلية الآداب، وبسبب مجموعي الصغير في اللغات دخلت قسم اللغة الإيطالية، وهو قسم غير مرغوب كما هو شائع بين الطلاب".



"لا معنى لمصطلح كليات القمة، القمة في الشغل والدراسة"، هكذا ترى آلاء، مؤكدة أنها بذلت مجهودا كبيرا في تعلم الإيطالي الذي لم تكن تفقه فيه أي شيء، وبدأت بالتعلم الذاتي مع مساعدة دكاترة كليتها، وبعد انتهاء السنة الأولى قامت بعمل قناة على موقع "يوتيوب" وبدأت تترجم الأغاني الإيطالية إلى العربية.



تضيف: "منذ ذلك الحين بدأت أرى القمة، كل سنة كنت بطلع من أوائل الدفعة، بدأت أبحث عن عمل، حتى اشتغلت راوية للأفلام الوثائقية الإيطالية، ومن ثم بدأت أنتج أنا هذه الأفلام، وبعدها تم اختياري من قبل الجامعة للسفر إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمرات؛ لتثقيف السياح الإيطاليين بمعالم مصر وبحقوقهم، وأخيرًا دعوتي لحضور مؤتمر دولي بين مصر وإيطاليا وسويسرا لسرد تجربتي وما حققته من إنجازات في فترة قصيرة".





















