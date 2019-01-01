الصحة: اكتشاف إصابة 20 ألف طالب بالإعدادية والثانوية بفيروس سي

قال الدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات الصحية، إن مبادرة الرئيس لفحص طلاب المدارس ضمن "١٠٠ مليون صحة" فحصت ٧ ملايين طالب بالمراحل الإعدادية والثانوية بجميع المحافظات خلال العام الدراسى الماضى، حيث تم فحص ٤ ملايين طالب فى المرحلة الإعدادية، و٣ ملايين طالب فى المرحلة الثانوية.



وأشار في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع التحضيرى لبدء مسح طلاب الصف الأول الإعدادي والعام الجامعي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠، أنه تم اكتشاف ٢٠ ألف إصابة بين الطلاب بالأجسام المضادة لفيروس سى، ويتم تحويلهم لمراكز الفحص والحصول على العلاج بالمجان، لأول مرة يتم توفير الأدوية بشكل فورى للأدوية.



وتابع: نسعى للحصول على شهادة دولية الإعفاء من فيروس سي.



جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لبدء مسح طلاب الصف الأول الإعدادي والعام الجامعي الأول للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت "شعار ١٠٠ مليون صحة".



وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكريم القائمين على المبادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم؛ ممن ساهموا في العمل في المبادرة في العام الدراسي الماضي.