لاعب الأهلي يستفز جمهور الزمالك بتغريدة جديدة

استمر أحمد ياسر ريان لاعب "الأهلي" المعار إلى"الجونة" في تصرفاته التي تثير الجدل لدى جمهور "الزمالك" وذلك بعد إحرازه هدفا في مرمى "الفارس الأبيض" بالأمس ما تسبب في خروج المباراة بالتعادل وابتعاد الزمالك بشكل كبير عن درع الدوري.



ونشر ريان، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لنفسه من مباراة "الزمالك"، ثم وجه رسالة غامضة لنجم الأهلي عماد متعب قائلا: "خلصت.. تمام يا عمدة؟".



ويحتاج النادي "الأهلي" للفوز على "المقاولين العرب" بأية نتيجة ليحصل وقتها على درع الدوري هذا الموسم عقب التعادل الإيجابي لكل من فريقي "الزمالك" و"الجونة" التي أحرز فيها "طارق حامد" في الدقيقة 64 ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة الـ7 للوقت الإضافي وأيضًا أحمد ياسر ريان لاعب "الجونة" المستعار من الأهلي هذا الموسم في الدقيقة الـ78 ومحمود الشبراوي في الدقيقة الـ88 من عمر اللقاء