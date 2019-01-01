الصناعة تهوى بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات

انخفضت بورصة قطر، لدى مستهل تداولات اليوم الإثنين، مدفوعة بتراجع جماعي للقطاعات، على رأسها الصناعة.



هوى المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.29% ليصل إلى 10470.78 نقطة، فاقدًا 30.44 نقطة.



وسجلت التداولات نحو 13.77 مليون ريال، مقابل 5.36 مليون سهم، بتنفيذ 729 صفقة.



وتصدر الصناعة التراجعات القطاعية بـ0.82 %، متأثرًا بهبوط 6 أسهم، على رأسها الكهرباء والماء متصدر القائمة الحمراء بـ3.45 %.



وجاء تراجع الكهرباء والماء تزامنًا مع إعلان البيانات المالية، حيث تراجعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.8% عند 310.45 مليون ريال، مما ضغط على النتائج النصفية.



وانخفض سهم البنوك 0.01 %، لتراجع عدد من أسهمه تقدمها الخليجي بـ1.695.



وشهدت التعاملات تصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ2.65 %، علمًا بأن السهم أعلن، أمس الأحد، القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنويًا بنسبة 11.5 % لتصل الى 62.98 مليون ريال.



وتصدر سهم الأول المستقر عند 0.402 ريال أحجام التداول بـ1.35 مليون سهم، فيما جاء الكهرباء على رأس السيولة بـ3.84 مليون ريال.