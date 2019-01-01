الصناعة تهوى بمؤشرات بورصة قطر بمستهل التعاملات
الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:26 ص
اكرم عمرانطباعة
انخفضت بورصة قطر، لدى مستهل تداولات اليوم الإثنين، مدفوعة بتراجع جماعي للقطاعات، على رأسها الصناعة.
هوى المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.29% ليصل إلى 10470.78 نقطة، فاقدًا 30.44 نقطة.
وسجلت التداولات نحو 13.77 مليون ريال، مقابل 5.36 مليون سهم، بتنفيذ 729 صفقة.
وتصدر الصناعة التراجعات القطاعية بـ0.82 %، متأثرًا بهبوط 6 أسهم، على رأسها الكهرباء والماء متصدر القائمة الحمراء بـ3.45 %.
وجاء تراجع الكهرباء والماء تزامنًا مع إعلان البيانات المالية، حيث تراجعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.8% عند 310.45 مليون ريال، مما ضغط على النتائج النصفية.
وانخفض سهم البنوك 0.01 %، لتراجع عدد من أسهمه تقدمها الخليجي بـ1.695.
وشهدت التعاملات تصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ2.65 %، علمًا بأن السهم أعلن، أمس الأحد، القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنويًا بنسبة 11.5 % لتصل الى 62.98 مليون ريال.
وتصدر سهم الأول المستقر عند 0.402 ريال أحجام التداول بـ1.35 مليون سهم، فيما جاء الكهرباء على رأس السيولة بـ3.84 مليون ريال.
هوى المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.29% ليصل إلى 10470.78 نقطة، فاقدًا 30.44 نقطة.
وسجلت التداولات نحو 13.77 مليون ريال، مقابل 5.36 مليون سهم، بتنفيذ 729 صفقة.
وتصدر الصناعة التراجعات القطاعية بـ0.82 %، متأثرًا بهبوط 6 أسهم، على رأسها الكهرباء والماء متصدر القائمة الحمراء بـ3.45 %.
وجاء تراجع الكهرباء والماء تزامنًا مع إعلان البيانات المالية، حيث تراجعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 25.8% عند 310.45 مليون ريال، مما ضغط على النتائج النصفية.
وانخفض سهم البنوك 0.01 %، لتراجع عدد من أسهمه تقدمها الخليجي بـ1.695.
وشهدت التعاملات تصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ2.65 %، علمًا بأن السهم أعلن، أمس الأحد، القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنويًا بنسبة 11.5 % لتصل الى 62.98 مليون ريال.
وتصدر سهم الأول المستقر عند 0.402 ريال أحجام التداول بـ1.35 مليون سهم، فيما جاء الكهرباء على رأس السيولة بـ3.84 مليون ريال.