الإثنين 22 يوليه 2019 الموافق 19 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

اقتصاد

بلومبرج: إيران تخزن ملايين براميل النفط فى الموانئ الصينية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
كشف تقرير لـ"بلومبرج" عن أن إيران تخزن ملايين براميل النفط في الموانئ بالصين في وقت تحاول فيه واشنطن إيصال صادراتها النفطية إلى الصفر للضغط عليها لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وتقول الوكالة إن مليوني طن من النفط الإيراني وصلت إلى الصين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وأشارت إلى أن ناقلات تقوم بتفريغ ملايين البراميل من النفط الإيراني في صهاريج تخزين في الموانئ بالصين، أكبر مستهلكي موارد الطاقة في العالم.

وفيما يلي رسم بياني يظهر كميات النفط الإيراني التي وصلت إلى الصين منذ ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك بعد مرور نحو شهرين ونصف الشهر على قيام الإدارة الأمريكية بحظر شراء النفط الإيراني، ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا لا يعد انتهاكًا بالضرورة للعقوبات الأمريكية.

وأوضحت المصادر، أن إيران تخزن النفط في صهاريج تملكها في الصين، وبالتالي لا يعد ذلك انتهاكًا للعقوبات، ويتم بيع جزء منه بناء على عقود مقايضة مع شركات صينية، فعلى سبيل المثال يتم بيع النفط مقابل استثمارات تقوم بها شركات صينية في إيران، وليس واضحًا فيما إذا كان هذا النوع من التعاملات ينتهك العقوبات.

وعلقت المحللة في شركة FGE الاستشارية في سنغافورة راشيل يو، قائلة: إن "شحنات النفط الإيراني تتدفق إلى المستودعات الصينية منذ عدة أشهر، وتواصل القيام بذلك على الرغم من زيادة التدقيق، وتخزين النفط بالقرب من المشترين الرئيسيين مفيد جدًا، لا سيما إذا تم تخفيف العقوبات في مرحلة ما".

وتظهر بيانات تتبع السفن، أن هناك مزيدًَا من النفط الإيراني يتجه حاليًا إلى صهاريج التخزين في الصين، حيث إن هناك ما لا يقل عن عشر ناقلات نفط كبيرة، وناقلتين صغيرتين جميعها تبحر حاليًا باتجاه الصين أو تتواجد بالقرب من سواحلها، وهذه السفن قادرة على استيعاب أكثر من 20 مليون برميل.

وبالإضافة إلى صهاريج التخزين يمكن لإيران تخزين النفط في ناقلات في البحر لعدة أشهر، وتقول "بلومبرج" إن إيران استخدمت التخزين العائم من 2012 إلى 2016، حينها كانت تحت وطأة العقوبات الدولية، وعادت إلى هذه الآلية في 2018 مع بدء واشنطن فرض عقوباتها على طهران.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر بمطار القاهرة: لا توجد تهديدات أمنية أو إرهابية لحياة أي إنسان

منذ حوالي 15 ساعة

المصري: فعلنا كل شيء لينتقل إسلام عيسى إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

ads

الصور

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

"تشيلسي" يسقط في فخ "ريال مدريد" ويخسر هجومه

بحضور السيسي.. طلاب الحربية والمعهد الفني يؤدون العروض العسكرية (فيديو)

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

ستوديو

نداء شرارة تستعد لإحياء حفل غنائي خامس أيام عيد الأضحى

تعرف على اسماء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"

تعرف على اسماء النجوم الفائزين بجوائز" الميما "

عمرو دياب يستعد لطرح ثانى اغانى البومه الجديد "انا غير"

ads

رياضة

لاعب الأهلي يستفز جمهور الزمالك بتغريدة جديدة

زيدان: إنتظار"بوجبا" أفضل من التعاقد مع "اريكسن"

مصدر مقرب من الخطيب يكشف تفاصيل صفقات الأهلي المرتقبة

"تشيلسي" يسقط في فخ "ريال مدريد" ويخسر هجومه

الرئيس نيوز

ضمت أكثر من 13 ألفا.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أمناء الشرطة

عسكري ليبي: الجيش يبدأ اليوم اقتحام قلب طرابلس

بعد صراع مع السرطان.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر ناهز الـ 34 عاما

السيسي يشهد الفيلم التسجيلي "قادة في وجدان الأمم"

منوعات

المئات يحتجون على بناء أكبر تلسكوب في هاواي الأمريكية

متحف منطقة الخليج يحتفل بالذكرى الـ50 لهبوط أبولو 11 على القمر

حيلة صغيرة للحصول على نوم هادي

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

كشكول

دراسة تكشف مخاطر الولادة القيصرية على الطفل

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نظام الدراسة الجديد بـ"صيدلة"

تداول امتحان الأحياء للأول الثانوي على "السوشيال ميديا"

ذكرى ثورة يوليو.. عميد "آداب الفيوم": مثلت قوة دافعة لالتفاف الشعب

إسلام سياسي

الإفتاء: من مقاصد الحج السامية تحقيق العبودية لله وتحقيق وحدة المسلمين

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية بفرع ثقافة القاهرة

"الفروسية والفنون الحربية في عصر سلاطين المماليك" بمكتبة الإسكندرية

معرض صور في صربيا يبرز التطورات الحضرية والريفية في الصين

"صباغة باغة".. مهرجان لفن الشارع في الدار البيضاء

صفحتنا ع الفيس بوك