السيسى يكرم أوائل الكليات العسكرية والمعهد الفنى دفعة 2019

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أوائل كلية أوائل الكليات العسكرية والمعهد الفني دفعة 2019، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكلية، حيث قلدهم الرئيس أنواط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، كما تم تكريم أوائل الطلاب من الوافدين من دولة العربية الشقيقة.



وقد بلغت نسبة النجاج في الكليات العسكرية 99.8%، وصدق الرئيس السيسي، على تعيين الخريجين بالقوات المسلحة بمختلف تخصصاتهم.



حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وبدأت مراسم الاحتفال عقب وصول الرئيس السيسي إلى مقر الكلية الحربية، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني.