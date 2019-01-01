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مصر

السيسي يصدق على قرار تعيين خريجي الكليات العسكرية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019.

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، قائلا: صدق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الكلية الحربية الدفعة (113 حربية) في دفعة ملازم تحت الاختبار في القوات المسلحة اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 77 مهندسين والدفعة 65 جامعيين مختلط والدفعة 107 رئيسات تمريض) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019.

كما صدق على تعيين خريجي الكلية الحربية (الدفعة 114 أطباء، أطباء أسنان، صيادلة، بالإضافة إلى أطباء بيطريين) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 23 مارس 2019، تعيين خريجي الكلية الفنية العسكرية (الدفعة 56) في رتبة الملازم أول تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، تعيين خريجي الكلية البحرية (الدفعة 70) في رتبة ملازم بحري تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، وتعيين خريجي الكلية الجوية (الدفعة 86) تخصص طيران وتخصص علوم عسكرية جوية رتبة ملازم طيار وملازم جوي اعتبارا من 30 يونيو 2019.

وصدق الرئيس أيضا على تعيين خريجي كلية الدفاع الجوي (الدفعة 47) في رتبة الملازم تحت الاختبار اعتبارا من 30 يونيو 2019، تعيين خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة (دفعة 48) في رتبة ملازم فني تحت الاختبار اعتبارا من 1 يوليو 2019، ومنح أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأداء واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم.
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