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الثقافة

أنشطة فنية بفرع ثقافة القاهرة

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:16 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظّمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافي نجيب الريحاني ورشة حكي وقراءة كتب بدار أيتام نور الأمل، كما أقام بيت ثقافة المرج يوم ترفيهي للأطفال تضمن رسم على الوجوه وعرض فيلم برجيكتور.

ونظم بيت ثقافة دار الإشارة مجلة الصحفي الصغير مع أطفال دار زمان الخير للأيتام ذوي القدرات الخاصة، كذلك نظم قصر ثقافة عين حلوان ورشة برواز من الخيش، كما عقد نادى تكنولوجيا المعلومات محاضرة لشرح ملحقات نظام التشعيل ال Accessories، إلى جانب إقامة نشاط الموسيقى ورشة تدريبات على اغاني متنوعة، كذلك أقام قصر ثقافة حلوان ورشة موزايك بالتعاون مع إدارة المواهب بالهيئة مع رواد القصر، واستكملت ورشة بلوزة أطفالي من الكروشيه بنادي المرأة مع سرد قصة الأشكال الهندسية.

عقد قصر ثقافة المستقبل ندوة بالتعاون مع الإدارة البيطرية بعنوان "التغذية السليمة وكيفية اختيار خراف الأضحية" للدكتورة شيرين عبد الرحيم رئيس قسم الإرشاد بالإدارة البيطرية ب 15 مايو بجمعية تنمية المجتمع المحلي.

كما أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة حلي مركزية بالتعاون مع إدارة المرأة بالهيئة، إلى جانب تنفيذ مسابقة ثقافية عن محمد محمود خليل، ذلك السياسي المصري الذى كان وزيرًا للزراعة في عام 1937، ورئيسًا لمجلس الشيوخ عام 1939، كما أدى دورًا هامًا في الحياة الثقافية في مصر، حيث كان راعيًا للحركة الفنية التشكيلية بها، فهو أول من شارك في تأسيس جمعية محبي الفنون، بجانب مناقشة المكتبة كتاب ماري كوري محمد صابر والتي وُلِدت في 7 نوفمبر 1867 في وارسو في بولندا، واسمها الكامل هو ماريا سكلودوسكا، ونالت جائزة نوبل في الفيزياء لتكون بذلك أول امرأة تحصل على جائزة نوبل، ثم حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء.

نظمت مكتبة sos ورشة بنك معلومات مع مجلة حائط عن توفيق الحكيم، كما أقامت مكتبة الأسرة بألماظة نشاط أعرف بلدك ومعلومات عن "برج القاهرة"، بينما نظم بيت ثقافة نادي الطيران فرع التجمع ورشة لتعليم مبادئ الرسم وورشة حكي عن بدء إرسال التلفزيون في مصر، ونظّم بيت ثقافة نادي هليوليدو ورشة حكي "الشحاذ والطماع".

كذلك عقدت مكتبة طفل المعادي حوار حول الحقوق والواجبات على الأبناء تجاه الآباء، وورشة رسم حر بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، واستكملت برنامج أجمل الزهور والحديث عن صفة الاحترام، وعمل مسابقة فى المعلومات العامة مع تحريك عرائس على أغاني الأطفال وذلك لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، بجانب تقديم قراءة حرة وألعاب ذهنية وحوار عن السيرة النبوية لأطفال حضانة كابري، ونظمت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السلام مجلة حائط عن ذكرى ثورة ٢٣ يوليو، وورشة حكي عن قصة "القرد والتمساح".
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