تقديم طلبات الترشح وسط جدل حول تعديل قانون الانتخاب في تونس

بدأت في تونس رسميًّا، اليوم الاثنين، تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية وإيداعها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسط احتدام الجدل حول مصير تعديل قانون الانتخابات.



ووفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستتواصل عملية إيداع القوائم المترشحة إلى يوم الـ 29 من يوليو الجاري، على أن تنظر الهيئة في مدى مطابقة طلبات الترشح للمعايير المطلوبة، في موعد لا يتعدى الـ 6 من أغسطس المقبل، ليتم الإعلان لاحقًا عن القائمات المقبولة.



وتنطلق عملية إيداع القوائم في وقت لا يزال فيه الجدل قائمًا حول تعديل قانون الانتخابات، بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على التعديلات؛ ما حال دون دخولها حيز النفاذ، كما ترغب في ذلك الحكومة الحالية ومِن ورائها حزب ”تحيا تونس“ وأيضًا حركة ”النهضة“.



وأكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات صحفية، أنه من شبه المستحيل تطبيق القانون الانتخابي المعدّل في قترة قبول الترشحات“.



وأوضح بوعسكر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الهيئة لم تورد الوثائق التي ينص عليها القانون الجديد (الذي صادق عليه البرلمان ولم يختمه رئيس الجمهورية بعد ) ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة للمترشحين.



وبين أن فرضية دخول القانون المعدل بصفة متأخرة حيز النفاذ، يمكن أن ينطبق على باقي المسار الانتخابي، مثل: الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في نوفمبر 2019، وكذلك على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، مؤكدًا أنه بالنسبة للهيئة فإن الموعد الوحيد الذي لا يمكن تجاوزه هو تاريخ البت في الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية، ولا يمكنها التراجع واعتماد القانون الجديد في ما يتعلق بقبول الملفات.