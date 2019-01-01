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عالم

مون يدعو إلى تحقيق النمو الابتكاري للتصدي للقيود التجارية اليابانية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:12 ص
مون جيه-إن
مون جيه-إن
أ ش أ
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إن حكومته ستضاعف مساعيها إزاء النمو القائم على الابتكار في قطاع الصناعة الكوري الجنوبي، خاصة من خلال تبني الشركات الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية، ردا على القيود التجارية التي تمارسها اليابان ضد سول.

وأضاف مون- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن القيود التي تفرضها طوكيو على بعض صادراتها لسول أضافت إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الحكومة تستعد استعدادا جيدا لاتخاذ إجراءات أساسية وقصيرة الأمد، إلى جانب بذل الجهود الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي.

وتابع الرئيس الكوري الجنوبي، "في وضع تقوض فيه الهيمنة التكنولوجية نظام التجارة الحرة وتهدد الاقتصاد الوطني، فقد يكون خلق أعمال تجارية ابتكارية تستند إلى تكنولوجيا جديدة حلًا مهمًا"، مطالبًا بالابتكار خاصة في مجالات إنتاج المواد والمكونات.

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم، قرارًا يطالب اليابان بالتراجع عن القيود التي تفرضها على الصادرات التكنولوجية لكوريا الجنوبية.

يذكر أن اليابان فرضت قيودًا أكثر صرامة على تصدير ثلاث مواد أساسية تستخدم في الشاشات الرقمية وشرائح الذاكرة لكوريا الجنوبية.
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