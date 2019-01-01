سول تعتقل 6 أشخاص دخلوا قنصلية اليابان بشكل غير قانوني

احتجزت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، 6 أشخاص بتهمة دخولهم القنصلية اليابانية في مدينة بوسان بشكل غير قانوني وتنظيم مظاهرة مناهضة لطوكيو هناك.



وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أنه تم منح الأشخاص الستة تصاريح مؤقتة لدخول القنصلية في وقت سابق اليوم بعد أن أخبروا الموظفين أنهم سيزورون مكتبة داخل المبنى، إلا أنهم خرجوا بشكل مفاجىء إلى ساحة القنصلية وهتفوا "يجب على اليابان أن تعتذر" ورفعوا لافتة تنتقد قرار اليابان الأخير بتشديد الرقابة على الصادرات الخاصة ببعض المواد عالية التقنية.



وسارعت الشرطة الكورية إلى احتجاز الأشخاص الستة بتهمة التعدي على ممتلكات يابانية لأنهم دخلوا المبنى لزيارة المكتبة وليس لتنظيم تجمع.



وتشوب العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية خلافات متعددة ترجع لأيام الاستعمار اليابانى إبان الحرب العالمية الثانية.